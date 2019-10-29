Лидерство на страховом рынке Азербайджана в январе-сентябре сохранили компании из PASHA Holding

Страховая компания "PASHA Heyat Sigorta" в январе-сентябре 2019 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Согласно данным палаты, премии PASHA Heyat Sigorta в отчетном периоде составили 164 млн 442,1 тыс. манатов или 31,5% всех взносов страховщиков за январь-сентябрь 2019 года.

Второе место по объему премий в сегменте страхования жизни заняла компания "Ateshgah Heyat" (28 млн 628 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (10 млн 522 тыс. манатов).

Страховая компания Xalq Heyat Sigorta в отчетный период собрала 577 тыс. манатов и не осуществляла выплат.

В свою очередь, лидером по сборам в сегменте страхования иного, чем жизнь в отчетный период стала компания PASHA Sigorta, премии которой составили 118 млн 960,9 тыс. манатов или 22,8% всех сборов на рынке.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в сегменте, не связанном со страхованием жизни, по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (41 млн 920,9 тыс. манатов), Ateshgah (27 млн 877 тыс. манатов), Xalq Sigorta (19 млн 436,9 тыс. манатов) и Meqa Sigorta (18 млн 988,2 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний (без учета Xalq Heyat Sigorta – ИФ) пришлось 430 млн 776,2 тыс. манатов или 82,6% всех премий страховщиков за отчетный период.

Среди страховых компаний в январе-сентябре наибольший объем выплат произвела также СК "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 67 млн 721,5 тыс. манатов или 33,6% всех выплат страховщиков за отчетный период.

СК PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни. Второе место по объему возмещений в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (9 млн 117,8 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (5 млн 806,8 тыс. манатов).

СК PASHA Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования иное, чем жизнь (38 млн 300,6 тыс. манатов). В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: Ateshgah (14 млн 701,4 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (11 млн 261,7 тыс. манатов), AtaSigorta (11 млн 190,9 тыс. манатов) и Xalq Sigorta (10 млн 894,3 тыс. манатов).

В целом, эти 8 компаний выплатили 168 млн 995 тыс. манатов или 83,8% всех выплат страховщиков за отчетный период.

Таким образом, страховые компании PASHA Sigorta и PASHA Heyat Sigorta в январе-сентябре 2019 года собрали 54,2% всех премий по рынку, удельный вес компаний в выплатах составил 52,6%.

На конец сентября 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

А.Мамедов