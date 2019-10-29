США могут запретить закупку продукции Huawei и ZTE американским компаниям, получающим госсубсидии

Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.: бизнесу, получающему федеральные субсидии в США, могут запретить закупать оборудование китайских компаний.
Глава FCC Аджит Пай сообщил The Wall Street Journal, что голосование по этому вопросу в комиссии пройдет 19 ноября. Регулятор намерен обозначить Huawei и ZTE как компании, представляющие угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем американский бизнес не сможет закупать их продукцию за счет средств федерального фонда объемом $8,5 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.
Соответствующий запрет может вступить в силу в течение 30 дней, а в случае, если Huawei либо ZTE обжалуют его - в течение 120 дней, сообщил газете источник в FCC.
Регулятор также изучает вопрос о том, стоит ли требовать от компаний замены ранее установленного оборудования Huawei и ZTE. Пай, комментируя ситуацию WSJ в понедельник, заявил о "неприемлемых рисках" использования оборудования китайских компаний в США, отметив, что уже запустил регулятивный процесс, целью которого является замена этого оборудования.
Многие небольшие телекоммуникационные компании в сельской местности США используют оборудование Huawei и ZTE, и FCC начала собирать информацию о том, каким может быть объем расходов на замену оборудования.
Программа замены оборудования может быть профинансирована как за счет средств программы финансирования FCC - Universal Service Fund, так и за счет выделения Конгрессом средств специально на эти цели.
Представитель FCC заявил, что действия регулятора не связаны с торговой войной США и Китая, а связаны с растущими опасениями, что Пекин, возможно, заставляет китайские компании содействовать шпионажу или кибервойнам.
Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.
Турция демонстрирует решительную позицию в процессах, происходящих в мире и регионе – президент Азербайджана
Карабахский конфликт можно решить путем долгих и трудных переговоров – Совет Федерации РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Власти Азербайджана по итогам 2019г ожидают профицит счета текущих операций на уровне 7,2% ВВП
AKIA закупит сельхозоборудование на 1 млн манатов
Казахстанская KEGOC сократила дивиденды за I полугодие на 16,5%, выплатит $45 млн
Американцы потратят $8,8 млрд на празднование Хэллоуина - исследование
Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения "налога на проживание"
Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись массированной хакерской атаке
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автомобильного моста на северо-западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»
Азербайджан принял участие в международной акции «Географический диктант»
В Азербайджане прошли мероприятия, посвященные связям с Россией
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго