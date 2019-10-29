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Дальнее зарубежье 29.10.2019 14:34

США могут запретить закупку продукции Huawei и ZTE американским компаниям, получающим госсубсидии

Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.: бизнесу, получающему федеральные субсидии в США, могут запретить закупать оборудование китайских компаний.

Глава FCC Аджит Пай сообщил The Wall Street Journal, что голосование по этому вопросу в комиссии пройдет 19 ноября. Регулятор намерен обозначить Huawei и ZTE как компании, представляющие угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем американский бизнес не сможет закупать их продукцию за счет средств федерального фонда объемом $8,5 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.

Соответствующий запрет может вступить в силу в течение 30 дней, а в случае, если Huawei либо ZTE обжалуют его - в течение 120 дней, сообщил газете источник в FCC.

Регулятор также изучает вопрос о том, стоит ли требовать от компаний замены ранее установленного оборудования Huawei и ZTE. Пай, комментируя ситуацию WSJ в понедельник, заявил о "неприемлемых рисках" использования оборудования китайских компаний в США, отметив, что уже запустил регулятивный процесс, целью которого является замена этого оборудования.

Многие небольшие телекоммуникационные компании в сельской местности США используют оборудование Huawei и ZTE, и FCC начала собирать информацию о том, каким может быть объем расходов на замену оборудования.

Программа замены оборудования может быть профинансирована как за счет средств программы финансирования FCC - Universal Service Fund, так и за счет выделения Конгрессом средств специально на эти цели.

Представитель FCC заявил, что действия регулятора не связаны с торговой войной США и Китая, а связаны с растущими опасениями, что Пекин, возможно, заставляет китайские компании содействовать шпионажу или кибервойнам.

Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

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Тэги: США, HUAWEI, РЕГУЛЯТОР, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]