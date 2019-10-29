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Дальнее зарубежье 29.10.2019 14:15

Австралийский регулятор подал в суд на Google за использование данных пользователей

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала иск против американской Google, заподозрив компанию в предоставлении пользователям ложных сведений о процессе сбора и хранения данных об их местонахождении.

Регулятор сообщил, что в период с января 2017 года по конец 2018 года Google должным образом не проинформировала потребителей о том, что они должны отключить две настройки в аккаунте Google, если не хотят, чтобы компания собирала их персональные данные.

"Мы подаем в суд на Google, поскольку предполагаем, что в результате этого Google собирала, хранила и использовала крайне деликатную и ценную персональную информацию о местонахождении пользователей, не давая им сделать осознанный выбор", - заявил глава ACCC Род Симс.

Регулятор также полагает, что в период примерно с середины до конца 2018 года Google еще больше дезинформировала пользователей, сообщив, что единственный способ помешать Google собирать, хранить и использовать данные геолокации - прекратить пользоваться рядом сервисов компании, в том числе Google Search и Google Maps.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, GOOGLE, РЕГУЛЯТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]