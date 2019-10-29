В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»

29 октября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка, посвященная Евгению Примакову. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет.
Евгений Максимович Примаков – известный политик, внесший значительный вклад в советскую и российскую политику.
В экспозиции выставки представлены уникальные документы и фотографии из архива Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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