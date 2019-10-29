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29.10.2019 13:49

В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»

29 октября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка, посвященная Евгению Примакову. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет.

Евгений Максимович Примаков – известный политик, внесший значительный вклад в советскую и российскую политику.

В экспозиции выставки представлены уникальные документы и фотографии из архива Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]