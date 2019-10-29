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Дальнее зарубежье 29.10.2019 14:32

Более 400 тыс. человек подписали письмо с требованием нового референдума по Brexit

Письмо с требованием предоставить британцам право решать судьбу сделки Лондона и ЕС по Brexit набрало более 402 тыс. подписей, сообщает во вторник издание The Independent.

"Последняя предложенная сделка не сможет реализовать данных в ней обещаний, и она не представляет волю народа...Позвольте нам проверить, хотим ли мы, чтобы такой Brexit продолжался. Позвольте нам решить на референдуме", - говорится в письме.

Открытое письмо создали The Independent совместно с организацией People`s Vote, ведущей кампанию за референдум по сделке по Brexit.

На этой неделе ЕС и Великобритания согласовали перенос сроков Brexit на 31 января, хотя премьер-министр Великобритании Борис Джонсон активно выступал против Brexit позже 31 октября.

Теперь Джонсон пытается организовать в стране досрочные выборы, рассчитывая, что новый состав парламента будет более благосклонен к сделке Лондона с Брюсселем по Brexit, и поддержит ее.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]