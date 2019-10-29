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СНГ 29.10.2019 18:14

Порошенко пытается стать лидером протестного движения, считает глава Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что пятый президент страны Петр Порошенко пытается возглавить протесты в стране.

Так в интервью для интернет-издания "Украинская правда" Богдан прокомментировал свое заявление о проплаченных акциях против "формулы Штайнмайера".

"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не то, чтобы удивительно, но это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич (Порошенко - ИФ) был с той частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения", - заявил Богдан.

Он также отметил, что большинство не понимает что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины", однако на отношение общества к президенту Зеленскому она никак не повлияла.

Зеленский неоднократно говорил, что имплементация "формулы Штайнмайера" возможна только в новом законе об особом статусе Донбасса, который будет обсуждаться на Украине после 2019 года. По его словам, сначала должен быть прекращен огонь и произойти разведение сил в Донбассе, состояться обмен пленными, и все участники "нормандского формата" должны продемонстрировать готовность завершить войну.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПРОТЕСТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]