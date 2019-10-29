Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0267 GBR   2.1849 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.81 -0.85 Brent 61.57 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.10.2019 18:45

Саудовская Аравия может начать инвестировать в туротрасль России

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма.

Вопрос обсуждался в рамках "Встречи министров туризма G20" в Японии, на которой присутствовали глава Ростуризма Зарина Догузова и глава Комиссии по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатыб.

"Россия и Саудовская Аравия договорились о практической реализации инициатив в рамках подписанного в октябре меморандума о развитии туризма. В первую очередь будет начата работа по координации усилий в части создания турпродуктов для туристов из РФ и Саудовской Аравии. Кроме того, саудовская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России", - отметили в Ростуризме.

В пресс-службе добавили, что еще одним шагом в увеличении взаимного туристского обмена может стать запуск прямого сообщения между Россией и Саудовской Аравией, для чего будет проработан вопрос с компетентными органами и бизнесом двух стран.

Документы о сотрудничестве в туризме между Россией и Саудовской Аравией были подписаны в ходе визита Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров подписал меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран, а глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин - меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и саудовской комиссией по туризму и национальному наследию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ТУРИЗМ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Лавров: визит Путина в Саудовскую Аравию отражает новый уровень отношений между странами Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии нацелено на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке - Путин Президент РФ заявил, что иранский лидер заверил его в непричастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты Для поддержания нефтяных цен Москва намерена синхронизировать работу с Эр-Риядом - Песков Путин предложил Саудовской Аравии С-300 или С-400 Россия пока не видит необходимости в экстренных мерах в рамках ОПЕК+ из-за ситуации с Саудовской Аравией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]