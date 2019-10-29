Саудовская Аравия может начать инвестировать в туротрасль России

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма.
Вопрос обсуждался в рамках "Встречи министров туризма G20" в Японии, на которой присутствовали глава Ростуризма Зарина Догузова и глава Комиссии по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатыб.
"Россия и Саудовская Аравия договорились о практической реализации инициатив в рамках подписанного в октябре меморандума о развитии туризма. В первую очередь будет начата работа по координации усилий в части создания турпродуктов для туристов из РФ и Саудовской Аравии. Кроме того, саудовская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России", - отметили в Ростуризме.
В пресс-службе добавили, что еще одним шагом в увеличении взаимного туристского обмена может стать запуск прямого сообщения между Россией и Саудовской Аравией, для чего будет проработан вопрос с компетентными органами и бизнесом двух стран.
Документы о сотрудничестве в туризме между Россией и Саудовской Аравией были подписаны в ходе визита Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров подписал меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран, а глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин - меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и саудовской комиссией по туризму и национальному наследию.
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