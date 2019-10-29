Эстония предложит ООН расширить понимание международного права в киберпространстве - премьер

Эстония определила свои четыре приоритета в качестве непостоянного члена Совета безопасности в 2020-2021 годах.
На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) среди основных направлений назвал базирующееся на международном праве поддержание мирового порядка, предотвращение конфликтов, пристальное внимание к рискам безопасности, связанным с изменением климата, более эффективную работу самого Совета безопасности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
"Как цифровое государство мы хотели бы обратить больше внимания на киберугрозы и расширить понимание международного права в киберпространстве", - подчеркнул премьер.
По его словам, "на сегодня мы стали страной-донором, которая предлагает другим помощь в деле развития и гуманитарную помощь, а также содействует урегулированию международных кризисов и участвует в миротворческих миссиях".
Ратас и Гутерриш обсудили вопросы экологии и изменений климата, которые будут оказывать все большее влияние на международные отношения, мир и безопасность.
Премьер-министр пообещал, что Эстония в качестве непостоянного члена СБ ООН намерена укреплять конструктивное сотрудничество как с генеральным секретарем, так и с другими членами Совета.
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