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Дальнее зарубежье 29.10.2019 18:29

Juul сократит до 15% персонала ради урегулирования конфликта с властями

Juul Labs, крупнейший в США производитель электронных сигарет, планирует сократить около 500 рабочих мест до конца текущего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сокращения могут затронуть от 10% до 15% персонала компании, но это не окончательные цифры.

Эти меры являются частью реорганизации с целью нормализации отношений компании с регулирующими органами. Ранее компания столкнулась с расследованиями регуляторов в отношении рекламных кампаний Juul, направленных на несовершеннолетних.

Juul совершает "необходимую перезагрузку", говорится в заявлении нового гендиректора компании Кей-Си Кростуэйта, которое приводит WSJ. Кростуэйт возглавил Juul в сентябре, сменив на этом посту Кевина Бёрнса.

Незадолго до прихода Кростуэйта компания объявила мораторий на прием персонала на фоне скандалов, связанных с упомянутыми выше расследованиями.

Помимо намеченных увольнений, Juul намерена урезать свой маркетинговый бюджет, а также инвестировать в новые способы борьбы с курением вейпов среди несовершеннолетних.

С начала года Juul нанимала в среднем по 300 новых сотрудников в месяц, увеличив свой штат до немногим более 4 тыс. человек.

Juul Labs занимает более 75% рынка электронных никотиновых систем в США, а также работает на рынках Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, России, Швейцарии, Франции, Украины, Южной Кореи, Филиппин и Польши. На российском рынке компания работает с конца октября 2018 года.

Компания производит электронные сигареты, которые испаряют содержащую никотин жидкость в сменных капсулах.

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Тэги: США, ВЕЙПЫ, КОМПАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]