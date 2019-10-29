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Дальнее зарубежье 29.10.2019 17:28

Демократы в США хотят не допустить добычи полезных ископаемых в районе Гранд-Каньона

Представители Демократической партии США в конгрессе хотят воспрепятствовать планам Белого дома по выдаче разрешения на разработку месторождений полезных ископаемых в районе Гранд-Каньона, пишет во вторник газета The Hill.

Соответствующий законопроект разработан членом палаты представителей Раулем Гриальвой. По его мнению, планы администрации США представляют "непосредственную угрозу" одному из самых известных национальных парков страны.

Ожидается, что конгрессмены рассмотрят законопроект 30 октября.

Документ предусматривает запрет на любую добычу полезных ископаемых на федеральных землях в Аризоне и создание специальной зоны вокруг Гранд-Каньона, которая будет находиться под особой охраной.

"Это в принципе то, что мы должны делать, чтобы бороться с изменениями климата - нам нужно начать сокращать добычу и продвигать экономное использование ресурсов", - сказал Гриальва.

Национальный парк "Гранд-Каньон" расположен в штате Аризона. На его территории расположен Гранд-Каньон, который также называют Большим каньоном. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, КАНЬОН, РАЗАРБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]