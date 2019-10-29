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Дальнее зарубежье 29.10.2019 17:43

Суд в Брюсселе перенес на 16 декабря слушания о выдаче Пучдемона Испании

Брюссельский суд первой инстанции согласился на просьбу защиты бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона о переносе на 16 декабря слушаний по его экстрадиции с Испанию, сообщает во вторник газета "Мундо".

За это время защита и гособвинение, выступающее от лица Испании, представит суду письменные доводы.

"Мы будем здесь 16 декабря, мы сдадимся в руки правосудия, независимого и профессионального. Мы доверяемся вердикту бельгийского правосудия", - заявил Пучдемон после заседания суда во вторник.

В ответ на решение бельгийского суда власти Испании заявили, что, если бельгийские власти не выдадут Пучдемона, то Мадрид будет продумывать дальнейшие шаги.

И.о. заместителя премьер-министра Испании Кармен Кальво заявила, что правительство "не поймет, если Бельгия не передаст ей того, кто сбегает от испанского правосудия".

Мадрид ранее уже пытался добиться того, чтобы Пучдемон, которого на родине обвиняют в растрате госсредств и мятеже, вернулся в Испанию, однако попытки оказались неудачными. В результате суд в Испании вновь выдал ордер на арест Пучдемона в октябре, сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.

1 октября 2017 года, когда Пучдемон был главой Женералитата автономии, в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, СЕПАРАТИСТ, СУД, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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