Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выражает уверенность в том, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.
"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и всё для этого делаем", - сказал глава государства, выступая во вторник на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.
Зеленский отметил, что о реальности такого прорыва свидетельствуют ключевые показатели.
"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы в отношении экономического роста Украины в следующем году. Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "положительный", - подчеркнул он.
По словам президента, Украина существенно улучшила позиции по защите миноритарных акционеров и при получении разрешений на строительство.
Также, добавил он, снижение Нацбанком Украины учетной ставки на 1% свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению кредитных средств.
"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", - заявил Зеленский.
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