74% граждан Эстонии поддерживают членство страны в ЕС - опрос

Почти три четверти граждан Эстонии готовы вновь проголосовать на референдуме за членство страны в Европейском союзе, следует из опроса, проведенного социологической компанией Turu-uuringut по заказу депутата Европарламента Марины Кальюранд (Marina Kaljurand).
"Так как Европейский союз в последние годы пережил ряд кризисов, поддержка гражданами Эстонии членства нашей страны в союзе на удивление сильна", - заявила бывший министр иностранных дел и бывший посол в России Кальюранд.
Она выразила удовлетворение тем, что "эту поддержку не смогла сломить и постоянная пропаганда кремлевских телеканалов, а также нападки Консервативной народной партии (евроскептическая партия в Эстонии)".
Согласно обнародованным во вторник данным опроса, 74% граждан высказались за членство в ЕС, 16% против и 10% не смогли ответить на этот вопрос.
Выше среднего поддержка среди молодежи, таллинцев и лиц с высшим образованием. Ниже среднего - среди некоренных жителей, лиц с низкими доходами и не имеющих среднего образования.
Опрос проводился 3-13 октября среди 1039 респондентов.
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