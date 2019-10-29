74% граждан Эстонии поддерживают членство страны в ЕС - опрос

Почти три четверти граждан Эстонии готовы вновь проголосовать на референдуме за членство страны в Европейском союзе, следует из опроса, проведенного социологической компанией Turu-uuringut по заказу депутата Европарламента Марины Кальюранд (Marina Kaljurand).

"Так как Европейский союз в последние годы пережил ряд кризисов, поддержка гражданами Эстонии членства нашей страны в союзе на удивление сильна", - заявила бывший министр иностранных дел и бывший посол в России Кальюранд.

Она выразила удовлетворение тем, что "эту поддержку не смогла сломить и постоянная пропаганда кремлевских телеканалов, а также нападки Консервативной народной партии (евроскептическая партия в Эстонии)".

Согласно обнародованным во вторник данным опроса, 74% граждан высказались за членство в ЕС, 16% против и 10% не смогли ответить на этот вопрос.

Выше среднего поддержка среди молодежи, таллинцев и лиц с высшим образованием. Ниже среднего - среди некоренных жителей, лиц с низкими доходами и не имеющих среднего образования.

Опрос проводился 3-13 октября среди 1039 респондентов.