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Дальнее зарубежье 29.10.2019 19:14

В Германии предъявили обвинения двум сирийцам в преступлениях против человечности

Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения в преступлениях против человечности двум бывшим сотрудникам Главного управления безопасности Сирии, пишет во вторник немецкий информационный портал "Тагесшау".

Согласно стороне обвинения, один из них - Анвар Р. - причастен к преступлениям против человечности: он причастен к убийству и покушениям на убийство 58 человек. Также его обвиняют изнасилованиях.

В прошлом этот человек занимал высокопоставленный пост в Главном управлении безопасности Сирии. Согласно обвинительному акту, в 2011-2012 годах он возглавлял подразделение, специализирующееся на борьбе против оппозиции. Сторона обвинения утверждает, что в тюрьме в Дамаске, которую контролировало Главное управление безопасности, на регулярной основе пытали людей для получения признаний и необходимой информации. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, Анвар Р. руководил происходящим в тюрьме и несет ответственность за жестокие пытки, по меньшей мере, 4 тыс. человек.

"Будучи главой подразделения, Анвар Р. давал задания и следил за ходом работы в тюрьме и систематически применял пытки", - говорится в сообщении прокуратуры.

Второй фигурант этого дела - Ияд А.. Он был сотрудником учреждения, которое работало на Анвара Р. Согласно Федеральной прокуратуре ФРГ, он содействовал совершению преступлений против человечности и, в частности, участвовал в пытках не менее 30 человек, которые участвовали в антиправительственных протестах в 2011 году.

Оба сирийца покинули родину в 2012 и 2013 годах, их задержали в феврале этого года в Берлине и федеральной земле Рейнланд-Пфальц. На момент задержания, по данным прокуратуры ФРГ, им было 56 и 42 года. Вместе с ними был также задержан третий подозреваемый - ему обвинений пока не предъявлено.

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Тэги: ФРГ, СИРИЙЦЫ, ПРОКУРАТУРА, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]