В Германии предъявили обвинения двум сирийцам в преступлениях против человечности

Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения в преступлениях против человечности двум бывшим сотрудникам Главного управления безопасности Сирии, пишет во вторник немецкий информационный портал "Тагесшау".
Согласно стороне обвинения, один из них - Анвар Р. - причастен к преступлениям против человечности: он причастен к убийству и покушениям на убийство 58 человек. Также его обвиняют изнасилованиях.
В прошлом этот человек занимал высокопоставленный пост в Главном управлении безопасности Сирии. Согласно обвинительному акту, в 2011-2012 годах он возглавлял подразделение, специализирующееся на борьбе против оппозиции. Сторона обвинения утверждает, что в тюрьме в Дамаске, которую контролировало Главное управление безопасности, на регулярной основе пытали людей для получения признаний и необходимой информации. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, Анвар Р. руководил происходящим в тюрьме и несет ответственность за жестокие пытки, по меньшей мере, 4 тыс. человек.
"Будучи главой подразделения, Анвар Р. давал задания и следил за ходом работы в тюрьме и систематически применял пытки", - говорится в сообщении прокуратуры.
Второй фигурант этого дела - Ияд А.. Он был сотрудником учреждения, которое работало на Анвара Р. Согласно Федеральной прокуратуре ФРГ, он содействовал совершению преступлений против человечности и, в частности, участвовал в пытках не менее 30 человек, которые участвовали в антиправительственных протестах в 2011 году.
Оба сирийца покинули родину в 2012 и 2013 годах, их задержали в феврале этого года в Берлине и федеральной земле Рейнланд-Пфальц. На момент задержания, по данным прокуратуры ФРГ, им было 56 и 42 года. Вместе с ними был также задержан третий подозреваемый - ему обвинений пока не предъявлено.
Замглавы МИД Азербайджана Пашаев подал в отставку с занимаемой должности
Баку и Ташкент намерены развивать сотрудничество в сфере обороны
Баку и Минск планируют в 2020 году проведение совместных мероприятий по боевой подготовке
Убыток ГАОМС Азербайджана за 2018г увеличился на 31,1%
В Азербайджане предлагают на 4 года освободить продажу мяса животного происхождения от НДС
Президент Алиев принял главу Azerkosmos в связи с проведением в Баку Международного конгресса астронавтики
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту взрыва катера Госнефтекомпании
Взрыв произошел на катере SOCAR: один погиб, трое пострадали
Президент Азербайджана наградил ректора Морской академии орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nar поздравила победителей стипендиальной программы в Нахчыване!
В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»
В Азербайджане прошли мероприятия, посвященные связям с Россией
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку