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Происшествия 29.10.2019 17:17

Взрыв произошел на катере SOCAR: один погиб, трое пострадали

Взрыв на геологоразведочном катере компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) произошел во вторник, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба компании.

«29 октября приблизительно в 13:30 недалеко от поселка Гюрган в мелководной части моря при транспортировке взрывчатого вещества, используемого при проведении сейсмических работ, до места назначения, произошел взрыв на экспедиционном катере», - отмечается в сообщении.

В результате взрыва погиб сотрудник SOCAR Габиль Мамедов.

«Еще трое – Азер Велиев, Бахруз Пашаев и Боюкага Халилов получили ранения различной степени. Они доставлены в городскую больницу №5», - подчеркивает компания.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в настоящее время все пострадавшие переведены в Центральную больницу нефтяников. «Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных двоих – как средней тяжести», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: SOCAR, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]