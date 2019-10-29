Взрыв произошел на катере SOCAR: один погиб, трое пострадали

Взрыв на геологоразведочном катере компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) произошел во вторник, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба компании.

«29 октября приблизительно в 13:30 недалеко от поселка Гюрган в мелководной части моря при транспортировке взрывчатого вещества, используемого при проведении сейсмических работ, до места назначения, произошел взрыв на экспедиционном катере», - отмечается в сообщении.

В результате взрыва погиб сотрудник SOCAR Габиль Мамедов.

«Еще трое – Азер Велиев, Бахруз Пашаев и Боюкага Халилов получили ранения различной степени. Они доставлены в городскую больницу №5», - подчеркивает компания.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в настоящее время все пострадавшие переведены в Центральную больницу нефтяников. «Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных двоих – как средней тяжести», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков