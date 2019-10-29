Nar поздравила победителей стипендиальной программы в Нахчыване!

Мобильный оператор “Nar”, уделяющий большое внимание развитию сферы информационных технологий и подготовке высококвалифицированных кадров в этой области объявил результаты стипендиальной программы проведенной среди студентов Нахчыванского Государственного Университета.Компания “Nar” выделила стипендию в размере 200 АЗН на учебный год 2019-2020 для 5 особо отличившихся в учебе студентов информационных технологий и информатики.

Главный Исполнительный директор компании “Azerfon” Гуннар Панке встретился и поздравил победителей стипендии, а также пожелал им успехов в дальнейшей учебе.Он заявил, что повышенный интерес молодого поколения Азербайджана к информационным технологиям, а также стремление к построению карьеры в этой сфере позитивно отразятся на общей экосистеме и в собенности на развитие рынка телекоммуникаций.

Напомним, что “Nar” уже второй год подряд проводит стипендиальную программу с целью поддержки подготовки будущих профессионалов в сфере связи среди нахчыванских студентов. С более подробной информацией по проектам КСМ компании “Nar” можно ознакомиться на сайте nar.az.

В рамках стратегии КСМ, компания “Nar” воплотила в жизнь ряд проектов с целью обучения,расширения кругозора и развития аналитических способностей у школьников и студентов различных возрастных групп и социальных слоев.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка “Nar” была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,6% населения страны и более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественныхуслуг свыше 2,3 млн. абонентам.В результате сравнительного теста мобильных операторов сети проведенного в 2017 году, сеть "Nar" добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.