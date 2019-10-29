Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0267 GBR   2.1849 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.81 -0.85 Brent 61.57 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.10.2019 17:42

Россия и Армения подписали план сотрудничества министерств обороны на 2020 год

План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Армении подписан во вторник в Ереване.

Документ утвердили министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Давид Тоноян.

Главы военных ведомств двух стран утвердили план сотрудничества после переговоров, на которых Шойгу отметил, в частности, что совместная работа идёт успешно, в том числе на международных площадках, включая партнёров, вовлечённых в орбиту Договора о коллективной безопасности.

"Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному - чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше", - сказал министр обороны России.

Он также отметил "нарастающие объёмы учебных программ". "У нас на сегодняшний день достаточно большое количество офицеров Вооружённых сил Армении, учащихся в российских военных академиях, и предполагается увеличение этого количества", - сказал Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Армении позволяет оперативно реагировать на происходящие в регионе изменения - Шойгу План российско-армянского военного сотрудничества на 2020 год включает свыше 60 совместных мероприятий - Шойгу Российская база в Армении боеспособна, готова совместно с Вооружёнными силами республики ответить на любые вызовы и угрозы - Шойгу Пашинян сообщил, что обсуждал с Путиным безопасность армян, проживающих в сирийском городе Камышлы Первый официальный визит Пашиняна в Россию состоится в следующем году Путин и Пашинян обсудили ряд вопросов в развитие тем саммита СНГ в Ашхабаде

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]