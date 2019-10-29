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Дальнее зарубежье 29.10.2019 17:46

Убит первый претендент на руководство в ИГ - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что подтверждена гибель "номера два" в ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп в своем Твиттере.

При этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

Ранее сообщалось об уничтожении самого аль-Багдади. Он погиб в ходе спецоперации, которую на выходных провел американский спецназ в сирийскойи провинции Идлиб.

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, ТЕРРОРИСТ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]