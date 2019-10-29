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Транспорт и связь 29.10.2019 17:47

Президент Алиев принял главу Azerkosmos в связи с проведением в Баку Международного конгресса астронавтики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя ОАО «Azerkosmos» Рашада Набиева, в связи с избранием Баку местом проведения Международного конгресса астронавтики в 2022 году, сообщает сайт главы государства.

«В предстоящие 2-3 года нам необходимо провести большую организационную работу. Мы ожидаем, что в работе Конгресса примут участие 6-7 тыс. гостей. Эти люди являются руководителями структур, которые определяют технологическую повестку дня»,- сказал Алиев в ходе встречи с Набиевым.

Глава государства отметил, что для проведения Конгресса на высоком уровне будет создан организационный комитет и основная работа по подготовке этого мероприятия возложена на «Azerkosmos».

Алиев также подчеркнул, что проведение Международного конгресса астронавтики в 2022 году также является символическим. Поскольку, он был проведен в Баку в 1973 году во времена СССР.

Набиев, в свою очередь, отметил, что соперниками Баку по проведению Конгресса выступали Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели.

«Если мы посмотрим на Индию, то увидим, что это одна из ведущих космических стран, Бразилия входит в мировую тройку лидеров по производству пассажирских самолетов, а Сингапур является лидером по проведению подобных мероприятий», - отметил Набиев.

Он также подчеркнул, что Международная Федерация Астронавтики объединяет в себе 398 членов из 68 стран, и является самой крупной структур в мире в технологической сфере. «Это (конгресс - ИФ) мероприятие одно из самых авторитетных, как с точки зрения числа участников, так и обсуждаемых на нем вопросов»,- отметил он.

Ранее в ходе выборов на Генеральной ассамблее Федерации астронавтики в Вашингтоне Баку получил право на проведение данного конгресса.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, AZERKOSMOS, ОТЧЕТ


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Президент Алиев принял главу Azerkosmos в связи с проведением в Баку Международного конгресса астронавтики

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]