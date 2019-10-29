Президент Алиев принял главу Azerkosmos в связи с проведением в Баку Международного конгресса астронавтики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя ОАО «Azerkosmos» Рашада Набиева, в связи с избранием Баку местом проведения Международного конгресса астронавтики в 2022 году, сообщает сайт главы государства.
«В предстоящие 2-3 года нам необходимо провести большую организационную работу. Мы ожидаем, что в работе Конгресса примут участие 6-7 тыс. гостей. Эти люди являются руководителями структур, которые определяют технологическую повестку дня»,- сказал Алиев в ходе встречи с Набиевым.
Глава государства отметил, что для проведения Конгресса на высоком уровне будет создан организационный комитет и основная работа по подготовке этого мероприятия возложена на «Azerkosmos».
Алиев также подчеркнул, что проведение Международного конгресса астронавтики в 2022 году также является символическим. Поскольку, он был проведен в Баку в 1973 году во времена СССР.
Набиев, в свою очередь, отметил, что соперниками Баку по проведению Конгресса выступали Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели.
«Если мы посмотрим на Индию, то увидим, что это одна из ведущих космических стран, Бразилия входит в мировую тройку лидеров по производству пассажирских самолетов, а Сингапур является лидером по проведению подобных мероприятий», - отметил Набиев.
Он также подчеркнул, что Международная Федерация Астронавтики объединяет в себе 398 членов из 68 стран, и является самой крупной структур в мире в технологической сфере. «Это (конгресс - ИФ) мероприятие одно из самых авторитетных, как с точки зрения числа участников, так и обсуждаемых на нем вопросов»,- отметил он.
Ранее в ходе выборов на Генеральной ассамблее Федерации астронавтики в Вашингтоне Баку получил право на проведение данного конгресса.
Ф.Исазаде
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