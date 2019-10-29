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Регион 29.10.2019 17:51

Уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Армении позволяет оперативно реагировать на происходящие в регионе изменения - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна о состоянии двустороннего военного сотрудничества Москвы и Еревана, отметив высокий уровень взаимодействия по этой линии.

"Позвольте кратко проинформировать Вас о текущем состоянии военного сотрудничества. Сегодня проинспектировал 102-ю российскую военную базу в Гюмри. База боеспособна и, являясь гарантом стабильности, готова совместно с вооружёнными силами Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам", - сказал Шойгу во вторник на встрече с Пашиняном.

Он сообщил премьер-министру, что на переговорах с главой военного ведомства Армении "обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления совместной безопасности".

"Достигнутый уровень взаимодействия наших военных ведомств позволяет оперативно выполнять текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", - констатировал Шойгу.

Поблагодарив премьера за предоставленную возможность встретиться, он отметил, что "в России высоко ценят сотрудничество с республикой и считают дружественную Армению союзником и ключевым партнёром в Закавказье".

"Налажено тесное взаимодействие, как на двусторонней основе, так и в рамках профильных международных организаций. Отмечаем поддержку армянской стороной основных позиций России по международной повестке дня. Считаем, что государства - члены ОДКБ должны солидарно голосовать в международных структурах, тем более по вопросам безопасности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в начале октября Ереван принимал у себя саммит Евразийского экономического союза, на полях которого состоялась очередная встреча премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Такие регулярные контакты придают дополнительный импульс сотрудничеству России и Армении, в том числе по вопросам безопасности в регионе", - подчеркнул министр обороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]