Баку и Ташкент намерены развивать сотрудничество в сфере обороны

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Узбекистана генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-майор Баходир Курбанов подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 год
Гасанов встретился с Курбановым в преддверии очередного заседания Совета Министров обороны СНГ, которое состоится 30 октября в Баку.
«Министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2020 год»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство отмечает, что в ходе встречи «стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны двух стран».
«На встрече также было отмечено, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере безопасности служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии»,- говорится в сообщении.
Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования.
Гасанов и Курбанов также провели обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.
Ф.Исазаде
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