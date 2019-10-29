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Оборона 29.10.2019 17:53

Баку и Ташкент намерены развивать сотрудничество в сфере обороны

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Узбекистана генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-майор Баходир Курбанов подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 год

Гасанов встретился с Курбановым в преддверии очередного заседания Совета Министров обороны СНГ, которое состоится 30 октября в Баку.

«Министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2020 год»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе встречи «стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны двух стран».

«На встрече также было отмечено, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере безопасности служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии»,- говорится в сообщении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования.

Гасанов и Курбанов также провели обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

Ф.Исазаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]