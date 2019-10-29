На севере Сирии при подготовке к встрече российских военных полицейских с турецкой стороной произошел взрыв - ЦПВС

В районе пункта перехода Дербисия на сирийско-турецкой границе произошел взрыв рядом с бронеавтомобилями российской полиции, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
"29 октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", - сказал представитель Центра примирения.
"Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна. Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме", - заявил он.
"Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", - подчеркнул военный.
Он отметил, что информация о якобы произошедшем обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, не соответствует действительности.
Ранее во вторник курдские СМИ сообщили, что обстрел группы людей, среди которых находились российские военные полицейские, привел к ранению пяти человек на севере Сирии близ границы с Турцией. По их информации, инцидент произошел в районе погранперехода Дербисия. СМИ утверждали, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы.
Сирийское государственное агентство САНА позднее сообщило, что турецкие военные подвергли минометному обстрелу погранпереход на севере Сирии в то время, когда там находились российские военные полицейские. Оно сообщает о ранении шести мирных жителей.
Баку и Ташкент намерены развивать сотрудничество в сфере обороны
Баку и Минск планируют в 2020 году проведение совместных мероприятий по боевой подготовке
Убыток ГАОМС Азербайджана за 2018г увеличился на 31,1%
В Азербайджане предлагают на 4 года освободить продажу мяса животного происхождения от НДС
Президент Алиев принял главу Azerkosmos в связи с проведением в Баку Международного конгресса астронавтики
Взрыв произошел на катере SOCAR: один погиб, трое пострадали
Президент Азербайджана наградил ректора Морской академии орденом «Шохрат»
Чарльз Стюарт из Altice стал новым гендиректором аукционного дома Sotheby`s
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nar поздравила победителей стипендиальной программы в Нахчыване!
В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»
В Азербайджане прошли мероприятия, посвященные связям с Россией
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку