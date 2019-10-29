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Дальнее зарубежье 29.10.2019 17:55

На севере Сирии при подготовке к встрече российских военных полицейских с турецкой стороной произошел взрыв - ЦПВС

В районе пункта перехода Дербисия на сирийско-турецкой границе произошел взрыв рядом с бронеавтомобилями российской полиции, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"29 октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", - сказал представитель Центра примирения.

"Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна. Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме", - заявил он.

"Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", - подчеркнул военный.

Он отметил, что информация о якобы произошедшем обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, не соответствует действительности.

Ранее во вторник курдские СМИ сообщили, что обстрел группы людей, среди которых находились российские военные полицейские, привел к ранению пяти человек на севере Сирии близ границы с Турцией. По их информации, инцидент произошел в районе погранперехода Дербисия. СМИ утверждали, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы.

Сирийское государственное агентство САНА позднее сообщило, что турецкие военные подвергли минометному обстрелу погранпереход на севере Сирии в то время, когда там находились российские военные полицейские. Оно сообщает о ранении шести мирных жителей.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГРАНИЦА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]