В Азербайджане предлагают на 4 года освободить продажу мяса животного происхождения от НДС

Правительство Азербайджана предлагает освободить продажу мясо животного и птичьего происхождения от уплаты НДС на 4 года – до 1 января 2024 года.

«Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение в Милли меджлис (парламент) Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

По его словам, льготы по НДС при продаже мяса птицы действуют с 1 января 2017 года, тогда как предоставление аналогичных льгот на продажу мяса животного происхождения инициировано впервые.

«При этом, согласно поправкам, данные льготы не будут распространяться к переработанному мясу, за исключением разделанного и замороженного мяса», - отметили в правительстве.

Кроме этого, поправки предусматривают освобождение от уплаты НДС оборота продажи кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. «Данные преференции также предлагается ввести с 1 января 2020 года сроком на четыре года», - добавил собеседник.

Основная цель предоставления таких льгот – снижение налогового бремени предпринимателей и не допустить роста цен на такую продукцию.

А. Мамедов