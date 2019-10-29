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Бизнес и законодательство 29.10.2019 18:00

В Азербайджане предлагают на 4 года освободить продажу мяса животного происхождения от НДС

Правительство Азербайджана предлагает освободить продажу мясо животного и птичьего происхождения от уплаты НДС на 4 года – до 1 января 2024 года.

«Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение в Милли меджлис (парламент) Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

По его словам, льготы по НДС при продаже мяса птицы действуют с 1 января 2017 года, тогда как предоставление аналогичных льгот на продажу мяса животного происхождения инициировано впервые.

«При этом, согласно поправкам, данные льготы не будут распространяться к переработанному мясу, за исключением разделанного и замороженного мяса», - отметили в правительстве.

Кроме этого, поправки предусматривают освобождение от уплаты НДС оборота продажи кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. «Данные преференции также предлагается ввести с 1 января 2020 года сроком на четыре года», - добавил собеседник.

Основная цель предоставления таких льгот – снижение налогового бремени предпринимателей и не допустить роста цен на такую продукцию.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НДС, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]