В Азербайджане предлагают на 4 года освободить продажу мяса животного происхождения от НДС

Правительство Азербайджана предлагает освободить продажу мясо животного и птичьего происхождения от уплаты НДС на 4 года – до 1 января 2024 года.
«Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение в Милли меджлис (парламент) Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.
По его словам, льготы по НДС при продаже мяса птицы действуют с 1 января 2017 года, тогда как предоставление аналогичных льгот на продажу мяса животного происхождения инициировано впервые.
«При этом, согласно поправкам, данные льготы не будут распространяться к переработанному мясу, за исключением разделанного и замороженного мяса», - отметили в правительстве.
Кроме этого, поправки предусматривают освобождение от уплаты НДС оборота продажи кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. «Данные преференции также предлагается ввести с 1 января 2020 года сроком на четыре года», - добавил собеседник.
Основная цель предоставления таких льгот – снижение налогового бремени предпринимателей и не допустить роста цен на такую продукцию.
А. Мамедов
Баку и Ташкент намерены развивать сотрудничество в сфере обороны
Баку и Минск планируют в 2020 году проведение совместных мероприятий по боевой подготовке
Взрыв произошел на катере SOCAR: один погиб, трое пострадали
Президент Азербайджана наградил ректора Морской академии орденом «Шохрат»
Чарльз Стюарт из Altice стал новым гендиректором аукционного дома Sotheby`s
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
В Германии предъявили обвинения двум сирийцам в преступлениях против человечности
Эстония предложит ООН расширить понимание международного права в киберпространстве - премьер
Саудовская Аравия может начать инвестировать в туротрасль России
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nar поздравила победителей стипендиальной программы в Нахчыване!
В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»
В Азербайджане прошли мероприятия, посвященные связям с Россией
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку