Убыток ГАОМС Азербайджана за 2018г увеличился на 31,1%

Чистый убыток юридического лицо публичного права «Госагентство обязательного медицинского страхования» (ГАОМС) Азербайджана за 2018 год составил 39 млн 542,974 тыс. манатов, что на 31,1% больше показателя 2017 года.

Агентство впервые публикует финансовую отчетность.

По данным опубликованной на сайте агентства аудированной финотчетности, себестоимость услуг по итогам 2018 года составила 30 млн 340,448 тыс. манатов (рост на 15,5%).

При этом операционный убыток за 2018 год составил 39 млн 569,064 тыс. манатов.

Активы Госагентства на 31 декабря 2018 года оцениваются в 73 млн 609,933 тыс. манатов (рост за 2018 год на 20,5%), в том числе краткосрочные – 11 млн 105,029 тыс. манатов, долгосрочные – 62 млн 504,904 тыс. манатов.

Обязательства на конец отчетного года составили 3 млн 73,707 тыс. манатов (рост на 98,7%).

Капитал на 1 января 2019 года равен 70 млн 536,226 тыс. манатов (рост на 18,5%). При этом уставный капитал агентства в 2018 году был впервые сформирован на уровне 4 млн манатов. На конец 2018 года суммарные накопленные убытки оцениваются в 70 млн 319,763 тыс. манатов.

Госагентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров создано по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 декабря 2007 года.

Согласно указу президента от 24 ноября 2016 года на базе агентства было создано юридическое лицо публичного права «Государственное агентство обязательного медицинского страхования». Агентство - это юридическое лицо, обеспечивающее реализацию обязательного медицинского страхования, аккумулирующее денежные средств для финансирования медицинских услуг в рамках базового пакета. Агентство также является покупателем медицинских услуг и осуществляет оплату всех необходимых расходов на медицинскую помощь.

А.Азизов