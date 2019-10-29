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Происшествия 29.10.2019 19:18

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту взрыва катера Госнефтекомпании

Прокуратура Баку возбудила уголовное дело по факту взрыва во вторник на геологоразведочном катере компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана.

«Прокуратура Баку возбудила уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана, создана следственная группа из сотрудников МЧС и прокуратуры», - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в настоящее время при участии экспертов и специалистов Центра экспертизы Минюста, МЧС, ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство» ведутся следственно-оперативные мероприятия по изучению причин и других деталей происшествия.

Как сообщалось ранее, на геологоразведочном катере 29 октября приблизительно в 13:30 недалеко от поселка Гюрган в мелководной части моря при транспортировке взрывчатого вещества, используемого при проведении взрывных работ, до места назначения, произошел взрыв на экспедиционном катере.

В результате взрыва погиб сотрудник SOCAR, еще трое получили ранения различной степени. Они доставлены в городскую больницу №5.

В пресс-службе Минздрава агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили, что в настоящее время все пострадавшие переведены в Центральную больницу нефтяников. "Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных двоих - как средней тяжести", - подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, ВЗРЫВ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]