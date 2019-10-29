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Регион 29.10.2019 21:06

Турция и Россия вместе проверят, покинули ли курдские отряды зону безопасности в Сирии - Анкара

Турция и Россия будут проводить совместное патрулирование, чтобы выяснить, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Турция и Россия установили 150-часовый лимит для террористов YPG (курдские "Отряды народной самообороны" - ИФ), чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы определим, посредством совместного патрулирования, ушли ли в самом деле террористы или нет", - написал он в Twitter.

150-часовой срок отвода курдских отрядов был озвучен в Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии.

В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

"Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗОНА, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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