Турция и Россия вместе проверят, покинули ли курдские отряды зону безопасности в Сирии - Анкара

Турция и Россия будут проводить совместное патрулирование, чтобы выяснить, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Турция и Россия установили 150-часовый лимит для террористов YPG (курдские "Отряды народной самообороны" - ИФ), чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы определим, посредством совместного патрулирования, ушли ли в самом деле террористы или нет", - написал он в Twitter.
150-часовой срок отвода курдских отрядов был озвучен в Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии.
В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
"Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.
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