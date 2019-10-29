Ливанский премьер объявил об отставке - ТВ

Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.
"Я подал (президенту страны) прошение об отставке моего правительства", - сказал Харири.
"Я пытался изыскать путь для того, чтобы услышать требования народа и защитить страну от рисков для ее безопасности, экономики и жизней (граждан). Сегодня я зашел в тупик, и нам нужна положительная встряска для того, чтобы покончить с кризисом", - добавил он.
Объявление об отставке Харири прозвучало на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Ливане уже более 10 дней. Участники протестов восторженно встретили заявление премьера об отставке.
Ранее в октябре Харири заявлял, что уйдет в отставку в случае, если не будут согласованы реформы, которые могли бы предотвратить экономический кризис.
Беспорядки в Ливане усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение. Он также обвинил в спекуляции на протестах иностранные и региональные силы, настроенные против "Хезболлы".
Затем сторонники "Хезболлы" и шиитского движения "Амаль" напали на лагерь участников антиправительственных протестов, при этом протестующих побили палками. Сообщалось, что сторонники "Хезболлы" и "Амаль" уничтожили лагерь в центре Бейрута, который являлся точкой сосредоточения общенародных митингов против правящей элиты.
Для того, чтобы разогнать толпу, силы безопасности Ливана использовали слезоточивый газ.
Антиправительственные протесты вспыхнули в Ливане на фоне экономического кризиса.
Протестующие блокируют движение на дорогах, остаются закрытыми университеты, школы и банки.
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