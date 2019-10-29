Сотрудники ФСБ предотвратили вывоз в Азербайджан военного оборудования - источник

Сотрудники ФСБ на границе с Азербайджаном в Дагестане задержали членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандными перевозками, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.