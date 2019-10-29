Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0267 GBR   2.1849 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.81 -0.85 Brent 61.57 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.10.2019 20:36

Сотрудники ФСБ предотвратили вывоз в Азербайджан военного оборудования - источник

Сотрудники ФСБ на границе с Азербайджаном в Дагестане задержали членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандными перевозками, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, КОНТРАБАНДА, ПРЕСЕЧЕНИЕ


Похожие новости


Свыше 45 тыс. жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе - МЧС Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Дагестане Число жертв взрыва на нефтяном танкере в Махачкале увеличилось до трех человек Пожара после взрыва газа на танкере в Дагестане нет, есть задымление - МЧС Танкер взорвался во время перекачки нефти в Дагестане - МЧС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]