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Внутренняя политика 29.10.2019 21:55

Замглавы МИД Азербайджана Пашаев подал в отставку с занимаемой должности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор университета ADA Хафиз Пашаев подал в отставку с занимаемой должности, сообщает пресс-служба МИД республики.

«Пашаев подал прощение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Пашаев подал отставку с целью «эффективного проведения в Азербайджане реформ под руководством президента Алиева и привлечению к госслужбе новых и молодых кадров».

«Учитывая то, что Пашаев является ректором университета ADA при МИД Азербайджана, он будет продолжать деятельность в качестве члена Коллегии внешнеполитического ведомства Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ПАШАЕВ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]