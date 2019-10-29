Замглавы МИД Азербайджана Пашаев подал в отставку с занимаемой должности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор университета ADA Хафиз Пашаев подал в отставку с занимаемой должности, сообщает пресс-служба МИД республики.
«Пашаев подал прощение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию»,- говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Пашаев подал отставку с целью «эффективного проведения в Азербайджане реформ под руководством президента Алиева и привлечению к госслужбе новых и молодых кадров».
«Учитывая то, что Пашаев является ректором университета ADA при МИД Азербайджана, он будет продолжать деятельность в качестве члена Коллегии внешнеполитического ведомства Азербайджана»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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