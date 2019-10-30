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Дальнее зарубежье 30.10.2019 14:29

Макрон на следующей неделе посетит Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе отправится с визитом в Китай, сообщают в среду официальные китайские СМИ.

Официальный визит французского лидера будет проходить с 4 по 6 ноября.

В рамках своей поездки Макрон примет участие в официальной церемонии открытия выставки Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo).

Отмечается, что это будет уже вторая поездка Макрона в Китай за время его президентства. Он посетил Пекин в январе 2018 года, а в марте 2019года Макрон принял во Франции председателя КНР Си Цзиньпина.

Нынешний визит Макрона в Китай пройдет на фоне продолжающей торговой войны между США и Китаем. Наблюдатели отмечают, что в связи с этим Пекин стремится развивать отношения, в частности, с европейскими странами, у которых тоже есть разногласия с США по торговым вопросам.

В последнее время Китай и США заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле. В октябре Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не уточнив при этом, в течение какого срока это должно произойти.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]