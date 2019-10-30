Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что переговоры в Нормандском формате нужны для того, чтобы решать проблемы не в ходе разговоров лидеров по телефону, а смотря друг другу в глаза.
"Встреча в Нормандском формате должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.
Накануне Зеленский заявил, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата, но главным является не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.
"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", - сказал Зеленский агентству "Интерфакс-Украина" после завершения Первого инвестиционного форума в Мариуполе во вторник.
Зеленский подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.
"Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это ещё одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - отметил он.
В среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что говорить о датах нового саммита в "нормандском формате" можно будет только после окончания разведения войск во всех пунктах и его верификации ОБСЕ.
"Будем ждать, как завершится развод в Золотом и как этот процесс будет организован в Петровском, в том числе с учётом угроз, которые вчера были озвучены со стороны добровольных националистических батальонов, что они этому процессу будут препятствовать. Когда все эти процессы будут завершены и верифицированы ОБСЕ, тогда будем разговаривать о датах саммита в "нормандском формате". Пока это преждевременно", - сказал Руденко журналистам.
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