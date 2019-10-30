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ТЭК 30.10.2019 15:05

Аргентинец Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после 2 декабря

Новый генеральный директор МАГАТЭ аргентинец Рафаэль Гросси приступит к своим обязанностям после одобрения Генконференцией на внеочередной сессии 2 декабря, сообщил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Необходимо завершить все процедуры. Для этого совет управляющих сегодня провел встречу для назначения Гросси. Следующий шаг - одобрение на Генеральной конференции МАГАТЭ 2 декабря на ее специальной сессии. После этого новый гендиректор немедленно приступит к своим обязанностям", - написал Ульянов в своем Твиттере.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

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Тэги: РОССИЯ, МАГАТЭ, ГЛАВА, ПРОЦЕДУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]