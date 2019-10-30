Аргентинец Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после 2 декабря

Новый генеральный директор МАГАТЭ аргентинец Рафаэль Гросси приступит к своим обязанностям после одобрения Генконференцией на внеочередной сессии 2 декабря, сообщил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Необходимо завершить все процедуры. Для этого совет управляющих сегодня провел встречу для назначения Гросси. Следующий шаг - одобрение на Генеральной конференции МАГАТЭ 2 декабря на ее специальной сессии. После этого новый гендиректор немедленно приступит к своим обязанностям", - написал Ульянов в своем Твиттере.
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля.
Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.
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