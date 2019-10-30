Интерпол собирается в 2020г начать реализацию проекта в Афганистане

Интерпол намерен оказывать содействие правоохранительным органам Афганистана в борьбе с терроризмом, сообщил генсек Интерпола Юрген Шток.
"Интерпол готовится к внедрению своих возможностей и механизмов эффективного воздействия для того, чтобы поддержать правоохранительные органы в Афганистане, и в целом в рамках региона", - сказал Шток в среду на международной конференции ОДКБ по вопросам борьбы с терроризмом.
Он сообщил, что в минувшем августе посещал Кабул, где провёл переговоры о взаимодействии с правоохранительными органами Афганистана.
"Мы сейчас на конечном этапе создания соответствующего проекта для Афганистана, реализация его начнётся в 2020 году", - отметил генсек Интерпола.
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