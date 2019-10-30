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Дальнее зарубежье 30.10.2019 15:30

Интерпол собирается в 2020г начать реализацию проекта в Афганистане

Интерпол намерен оказывать содействие правоохранительным органам Афганистана в борьбе с терроризмом, сообщил генсек Интерпола Юрген Шток.

"Интерпол готовится к внедрению своих возможностей и механизмов эффективного воздействия для того, чтобы поддержать правоохранительные органы в Афганистане, и в целом в рамках региона", - сказал Шток в среду на международной конференции ОДКБ по вопросам борьбы с терроризмом.

Он сообщил, что в минувшем августе посещал Кабул, где провёл переговоры о взаимодействии с правоохранительными органами Афганистана.

"Мы сейчас на конечном этапе создания соответствующего проекта для Афганистана, реализация его начнётся в 2020 году", - отметил генсек Интерпола.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРПОЛ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]