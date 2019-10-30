Алиев на встрече с главами Минобороны стран СНГ заявил об опасности переписывания истории

Героизация фашизма, переписывание истории представляют угрозу для будущих поколений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку на встрече с министрами обороны стран СНГ.

"В Азербайджане очень чувствительно относятся к попыткам фальсификации истории, героизации фашизма, попыткам переписывания истории. Это представляет угрозу не только с точки зрения искажения истории. Это представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в эти мифы и по существу быть отрезанными от исторической правды", - сказал Алиев на встрече с военачальниками, которые прибыли в азербайджанскую столицу на заседание Совета министров обороны стран СНГ.

"Нужно совместными усилиями вести очень активную работу по доведению правды о причинах войны, о том, кто был агрессором и о героизме советского народа, который спас не только свою страну, но и полмира от чумы 20-го века", - добавил президент Азербайджана.

"На пространстве СНГ, к сожалению, есть факты героизации фашизма", - отметил он.

Президент подчеркнул, что, например, в Армении фашистский палач Тер-Арутюнян возведен в герои. «В Армении площади и улицы названы его именем. Несколько лет назад в центре армянской столицы ему установили памятник высотой около 6 метров. Этот человек говорил, что «те, кто умирает за Германию, умирают за Армению». Он был арестован сотрудниками СМЕРШ и приговорен к длительному сроку заключения, а его бесславная жизнь закончилась во Владимирском централе. Смотрите, вот такому «деятелю» установлен памятник, который до сих пор не демонтирован. Я привлек внимание на это, как глав государств, так и новое руководство Армении, заявив, что подобное недопустимо на пространстве СНГ», - сказал он.

Алиев добавил, что новое руководство Армении не должно допустить, чтобы ее ассоциировали с героизирующими фашизм. «К сожалению, этот памятник до сих пор не демонтирован, и это вызывает большие вопросы об искренности армянской стороны. Армянская сторона заявляет, что также чествует героев. Это нонсенс, потому что они чтят память подручных фашистов, то есть, на самом деле, мы видим оскорбление памяти тех, кто погиб в борьбе с этим злом», - заявил азербайджанский президент.

По его словам, в Азербайджане забота о ветеранах Великой Отечественной войны является повседневной работой властей.

"9 мая уже долгие годы отмечается как государственный праздник и забота о ветеранах является неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Они окружены вниманием, заботой, обеспечивается их материальное положение. Они для нас для всех - пример героизма", - сказал президент Азербайджана.

По его словам, Праздник Победы стал государственным в Азербайджане после того, как в республику возвратился Гейдар Алиев.

"К сожалению, в первые годы независимости прежняя, антинародная власть, этот красный день календаря стёрла. И пыталась стереть из памяти нашего народа, заявляла неуважение к ветеранам. По существу, были попытки извращения истории Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, сейчас в некоторых странах также приобретают достаточно массовый характер", сказал азербайджанский лидер.

Ф.Исазаде