В Калифорнии более 1,5 млн человек могут остаться без света из-за пожаров

Блэкаут в Калифорнии из-за непрекращающихся природных пожаров в скором времени может затронуть более 1,5 млн человек в 30 округах штата, сообщает в среду американское информационное агентство Associated Press.
В настоящее время без электроснабжения остаются около 1 млн жителей Калифорнии.
Коммунальные службы вынуждены отключать энергоснабжение, чтобы защитить свое оборудование от повреждений из-за непрекращающихся пожаров как на севере, так и на юге штата.
В среду на севере Калифорнии ожидается ослабление ветра, однако красный уровень опасности сохраняется из-за жаркой, сухой погоды.
В то же время на юге штата ветер усиливаются. Вечером во вторник порывы ветра достигли почти в 130 км/ч. Метеорологическая служба США объявила в регионе "экстремально красный" уровень опасности.
По официальным данным, в пожарах, бушующих уже несколько недель, никто не погиб. Три человек погибли при падании деревьев, поваленных сильным ветром.
Природные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации ряда районов Лос-Анджелеса, в том числе - очень престижных. В частности, под распоряжение об эвакуации попали жилые дома баскетболиста Леброна Джеймса, актера и бывшего губернатора штата Арнольда Шварценеггера, а также актера Райана Филлиппа.
В минувшее воскресенье губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории Калифорнии. В 43 из 58 округов штата объявлен красный уровень опасности.
По словам Ньюсома, пожары, которые всегда бушуют в Калифорнии в октябре, в этом году представляют особую опасность.
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