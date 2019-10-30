Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8885 RUR   0.0266 GBR   2.1872 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.10.2019 14:36

Турция и Россия начнут совместное патрулирование в Сирии на глубину 7 километров - Эрдоган

Турция и Россия начнут совместное патрулирование на севере Сирии первоначально на глубину 7 километров, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Совместное патрулирование с Россией (начнется - ИФ) первоначально на глубину 7 километров", - сказал Эрдоган, чье выступление транслирует агентство "Анадолу".

По данным газеты "Дейли Сабах", он заявил, что патрулирование начнется в пятницу, 1 ноября.

Ранее в среду министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военные делегации Турции и России завершили переговоры по Сирии и достигли некоторых соглашений.

Военная делегация из России прибыла в Анкару 28 октября, чтобы обсудить практические аспекты достигнутых в Сочи по Сирии договоренностей.

В Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии был озвучен 150-часовой срок отвода курдских отрядов из этой зоны.

В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар во вторник объявил о том, что Турция и РФ вскоре приступят к совместному патрулированию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Российские военные посетят Турцию для переговоров по патрулированию севера Сирии - Чавушоглу В МИД Ирана поддержали сочинские договоренности России и Турции по Сирии Меморандум между Россией и Турцией позволит остановить кровопролитие в Сирии - Матвиенко Путин и Эрдоган подписали по итогам переговоров совместный меморандум из 10 пунктов Путин и Эрдоган уже более часа ведут переговоры один на один Операция Турции нарушает территориальную целостность Сирии - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]