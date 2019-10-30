Турция и Россия начнут совместное патрулирование в Сирии на глубину 7 километров - Эрдоган

Турция и Россия начнут совместное патрулирование на севере Сирии первоначально на глубину 7 километров, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Совместное патрулирование с Россией (начнется - ИФ) первоначально на глубину 7 километров", - сказал Эрдоган, чье выступление транслирует агентство "Анадолу".
По данным газеты "Дейли Сабах", он заявил, что патрулирование начнется в пятницу, 1 ноября.
Ранее в среду министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военные делегации Турции и России завершили переговоры по Сирии и достигли некоторых соглашений.
Военная делегация из России прибыла в Анкару 28 октября, чтобы обсудить практические аспекты достигнутых в Сочи по Сирии договоренностей.
В Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии был озвучен 150-часовой срок отвода курдских отрядов из этой зоны.
В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар во вторник объявил о том, что Турция и РФ вскоре приступят к совместному патрулированию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
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