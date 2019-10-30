Азербайджан внес большой вклад в победу над фашизмом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает вклад своей страны в Победу советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что в республике идёт активная подготовка к 75-летию этого праздника.
"Азербайджан внёс большой вклад в нашу общую победу. Достаточно сказать, что подавляющее количество топлива для общей победы добывалось в Баку: 70% нефти, 80% бензина, 90% смазочных масел. Без этого потенциала победить фашистскую Германию было очень тяжело", - сказал Алиев в среду на встрече с главами военных ведомств стран СНГ, приехавших в Баку на заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества.
Он отметил героический труд нефтяников Баку в годы Великой Отечественной: "был рекордный уровень добычи нефти, в два раза превышающий средний уровень добычи". "Также весом вклад азербайджанского народа в общую победу на полях Великой Отечественной войны: более 600 тысяч наших представителей участвовали в войне, и половина полегла за нашу общую победу", - сказал Алиев.
По его словам, 170 Героев Советского Союза, представителей Азербайджана, удостоенных этого звания за подвиги в Великой Отечественной войне, "это гордость нашего народа и пример для подрастающих поколений".
Говоря о заседании СМО СНГ в Баку, он выразил уверенность, что мероприятие "будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между странами Содружества".
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