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Социум 30.10.2019 14:38

Азербайджан внес большой вклад в победу над фашизмом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает вклад своей страны в Победу советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что в республике идёт активная подготовка к 75-летию этого праздника.

"Азербайджан внёс большой вклад в нашу общую победу. Достаточно сказать, что подавляющее количество топлива для общей победы добывалось в Баку: 70% нефти, 80% бензина, 90% смазочных масел. Без этого потенциала победить фашистскую Германию было очень тяжело", - сказал Алиев в среду на встрече с главами военных ведомств стран СНГ, приехавших в Баку на заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества.

Он отметил героический труд нефтяников Баку в годы Великой Отечественной: "был рекордный уровень добычи нефти, в два раза превышающий средний уровень добычи". "Также весом вклад азербайджанского народа в общую победу на полях Великой Отечественной войны: более 600 тысяч наших представителей участвовали в войне, и половина полегла за нашу общую победу", - сказал Алиев.

По его словам, 170 Героев Советского Союза, представителей Азербайджана, удостоенных этого звания за подвиги в Великой Отечественной войне, "это гордость нашего народа и пример для подрастающих поколений".

Говоря о заседании СМО СНГ в Баку, он выразил уверенность, что мероприятие "будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между странами Содружества".

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОБЕДА, ВКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]