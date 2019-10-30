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Регион 30.10.2019 17:44

Проект восстановления грузинского села-крепости Муцо получил премию Europa Nostra

Реставрация средневекового села-крепости Муцо, находящегося на севере Грузии в труднопроходимом Ардотском ущелье рядом с границей с Россией, признана одним из лучших в Европе проектов по восстановлению объектов культурного наследия, сообщила в социальной сети грузинский президент Саломе Зурабишвили.

На саммите федерации Europa Nostra в Париже, который называют европейским "Оскаром" в сфере охраны культурного наследия, восстановление крепости Муцо было отмечено призом "Выбор общества". Кроме того, Грузия получила премию Europa Nostra "Европейское наследие".

"Это означает возвращение в Европу. Полагаю, что моя миссия, как президента Грузии, - это ее возвращение в Европу. А в Европу мы возвращаемся вот так - культурой", - написала на своей странице в соцсети Зурабишвили, которая приняла участие в саммите и получила награду вместе с руководителем Национального агентства культурного наследия Грузии Николозом Антидзе.

Зурабишвили пригласила всех участников саммита посетить страну, чтобы у них была возможность самим осмотреть Муцо и совершить "своего рода путешествие в другой век", а также предложила в ближайшее время провести в Грузии Дни культурного наследия.

Реставрация Муцо, одного из сложнейших и масштабных памятников в истории Грузии, проводилась в 2014-2018 годы Национальным агентством культурного наследия страны при поддержке правительства и благотворительного фонда "Карту".

Муцо - высокогорное село-крепость в исторической области Хевсурети - было заселено с X века. Построено оно было как орлиное гнездо, на неприступной скале на территории Душетского муниципалитета региона Мцхета-Мтианети в 90 километрах к юго-западу от Грозного и в 102 километрах к северо-востоку от Тбилиси. Село находится на высоте 1 тыс. 579 метров над уровнем моря и является памятником истории и культуры национального значения.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, КУЛЬТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]