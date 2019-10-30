Президент Афганистана назначил Идриса Замана и.о. главы МИД страны

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани назначил исполняющим обязанности министра иностранных дел страны замглавы МИД республики Идриса Замана, сообщили афганские СМИ со ссылкой на официального представителя главы государства Седика Седики.

Прежний глава внешнеполитического ведомства Афганистана Салахуддин Раббани ушел в отставку 23 октября.

В письме на имя президента Раббани объяснил свое решение тем, что "рабочая среда правительства национального единства, с первых дней его правления до последних дней, не была благоприятной".

"Я увидел, что путем создания параллельных псевдоструктур и маргинализации институтов, являющихся опорами систем во всех системах мира, структура государства была сознательно и бессознательно разрушена", - отметил афганский дипломат.