Эрдоган раскритиковал резолюцию Конгресса США о «геноциде армян»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал палату представителей Конгресса США за резолюцию, осуждающую так называемый «геноцид армян» в Османской империи, сообщает в среду газета "Дейли сабах".

"Шаг, предпринятый палатой представителей США, не имеет законной силы... Решение по этому вопросу должны принимать историки, а не политики", - заявил Эрдоган, выступая на съезде своей Партии справедливости и развития.