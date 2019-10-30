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Регион 30.10.2019 15:01

Эрдоган раскритиковал резолюцию Конгресса США о «геноциде армян»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал палату представителей Конгресса США за резолюцию, осуждающую так называемый «геноцид армян» в Османской империи, сообщает в среду газета "Дейли сабах".

"Шаг, предпринятый палатой представителей США, не имеет законной силы... Решение по этому вопросу должны принимать историки, а не политики", - заявил Эрдоган, выступая на съезде своей Партии справедливости и развития.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]