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Регион 30.10.2019 15:17

Турция оставляет за собой право возобновить операцию в Сирии - Эрдоган

Анкара оставляет за собой право вновь начать военную операцию на территории Сирии, если курдские силы приблизятся к границам Турции на расстояние в 30 км или же проведут атаки из любого района Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я говорю открыто и предупреждаю: мы жестко ответим на любую атаку из-за пределов линии (зоны безопасности - ИФ) и, при необходимости, расширим зону безопасности", - приводит слова Эрдогана агентство Bloomberg.

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ . Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе, в РФ.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

В Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии был озвучен 150-часовой срок отвода курдских отрядов из этой зоны.

В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар во вторник объявил о том, что Турция и РФ вскоре приступят к совместному патрулированию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ПРАВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]