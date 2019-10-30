Конституционный комитет Сирии начал работу в Женеве

В Женеве в среду стартовала работа сирийского конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы и проведение выборов в Сирии.

Комитет состоит из 150 членов. В него входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов.

Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

Предполагается, что вскоре после начала работы комитета заседания будет проводить рабочая группа в составе 45 человек: 15 - представителей властей Сирии, 15 - членов оппозиционной сирийской комиссии по переговорам, еще 15 - представители сирийского гражданского общества. Затем решения будут утверждаться общим составом.

В соответствии с уже согласованными правилами функционирования комитета именно сирийская конституция Сирии 2012 года должна стать базой для дальнейшей работы.

Решение о создании конституционного комитета было принято на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Ожидалось, что комитет начнет работу в начале этого года, однако из-за разногласий по ряду кандидатур в списке от гражданского общества, а также некоторые процедурные вопросы до последнего времени не позволяли запустить его функционирование.