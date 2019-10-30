Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в среду в Баку обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщает сайт главы государства.

«На встрече президент Алиев еще раз высказал позицию официального Баку по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: он может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в информации.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросу сотрудничества Азербайджана и ЕС.

А.Азизов