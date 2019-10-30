ЕС запустил в Грузии новую программу поддержки профобразования стоимостью 48,85 млн евро

Евросоюз совместно с правительством Грузии запустил в стране вторую фазу программы Skills4Jobs с бюджетом 48,85 млн евро, предусматривающую поддержку профессионального образования и переподготовку населения и развитие рынка труда в регионах.

"Вопрос занятости важен для каждого человека в любой стране. Для соискателя очень важно обладать знаниями и навыками, необходимыми на рынке, чтобы иметь возможность получить соответствующую работу", - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель на церемонии открытия новой программы.

Он отметил, что по итогам первой фазы Skills4Jobs, на финансирование которой было направлено 27 млн евро, за последние пять лет Евросоюз помог правительству Грузии в переподготовке более 750 учителей и в организации на местах более 100 современных курсов профессиональной подготовки.

"При нашей поддержке также созданы такие механизмы, как исследование национальной потребности в рабочей силе, пилотные центры содействия занятости, в результате чего более 30 тыс. человек получили рабочие места, хотя, большинство из них были трудоустроены лишь в Тбилиси и других больших городах", - сказал Харцель.

По его словам, в рамках новой пятилетней программы, целью которой является трудоустройство 105 тыс. граждан Грузии, планируется осуществить "аналогичные мероприятия в регионах страны, обеспечивая доступ к системам профессионального образования (...) молодежи, женщин и уязвимых групп".

ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы стране в виде финансовой поддержки в целом было выделено 642 млн евро. В ноябре 2018 года ЕС и Грузия подписали ряд соглашений, согласно которым республике для поддержки реформ будет предоставлена финансовая помощь в размере 231 млн евро.