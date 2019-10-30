Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8885 RUR   0.0266 GBR   2.1872 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.10.2019 18:05

Хаменеи призвал протестующих в Ираке и Ливане добиваться своих требований законными методами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что иракцы и ливанцы, протестующие в своих странах, должны понимать, что им следует добиваться удовлетворения своих требований, не нарушая закон.

"Я рекомендую тем, кому в Ираке и Ливане небезразлична сложившаяся ситуация, должны найти решение проблеме безопасности и остановить беспорядки, спровоцированные в их странах США, сионистским режимом, некоторыми западными странами", - написал в Хаменеи в Twitter.

В то же время он подчеркнул, что у людей в этих странах есть "обоснованные требования".

"Но они должны знать, что их требования могут быть выполнены только в рамках законов их страны. Не могут предприниматься действия, нарушающие законодательную структуру страны", - отметил верховный лидер Ирана.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся в Ираке и Ливане протестов.

Акции протеста в Ираке начались в октября. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

В Ливане антиправительственные протесты вспыхнули на фоне экономического кризиса. Протестующие блокируют движение на дорогах, остаются закрытыми университеты, школы и банки.

Протестные акции, сопровождающиеся беспорядками, усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ПРОТЕСТЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Иран не стал создавать ядерное оружие, несмотря на наличие подобных возможностей - Хаменеи У врагов не получится рассорить Иран и Ирак - Хаменеи Верховный лидер Ирана обвиняет США в создании и вооружении ИГ Хаменеи упрекнул европейцев в надменности, заявив о продолжении сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке Духовный лидер Ирана пообещал не оставлять без ответа задержание танкера Grace1 Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие из-за больших затрат и по религиозным соображениям - Хаменеи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]