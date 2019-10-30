Хаменеи призвал протестующих в Ираке и Ливане добиваться своих требований законными методами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что иракцы и ливанцы, протестующие в своих странах, должны понимать, что им следует добиваться удовлетворения своих требований, не нарушая закон.

"Я рекомендую тем, кому в Ираке и Ливане небезразлична сложившаяся ситуация, должны найти решение проблеме безопасности и остановить беспорядки, спровоцированные в их странах США, сионистским режимом, некоторыми западными странами", - написал в Хаменеи в Twitter.

В то же время он подчеркнул, что у людей в этих странах есть "обоснованные требования".

"Но они должны знать, что их требования могут быть выполнены только в рамках законов их страны. Не могут предприниматься действия, нарушающие законодательную структуру страны", - отметил верховный лидер Ирана.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся в Ираке и Ливане протестов.

Акции протеста в Ираке начались в октября. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

В Ливане антиправительственные протесты вспыхнули на фоне экономического кризиса. Протестующие блокируют движение на дорогах, остаются закрытыми университеты, школы и банки.

Протестные акции, сопровождающиеся беспорядками, усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение.