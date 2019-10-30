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Дальнее зарубежье 30.10.2019 18:16

Педерсен не намерен ограничивать свою деятельность по Сирии только конституционным комитетом

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заверил в среду, что планирует действовать не только в рамках конституционного комитета Сирии, но и в рамках всего процесса политического урегулирования в Сирии.

"Я широко трактую свой мандат, который состоит в том, чтобы содействовать не только этому конституционному комитету, но и политическому процессу в более широком смысле", - заявил Педерсен, выступая на первом заседании сирийского конституционного комитета в Женеве.

Педерсен подчеркнул, что работу конституционного комитета должны сопровождать другие шаги, способствующие укреплению доверия между сирийцами, а также Сирией и международным сообществом.

"Я призываю всех участников работать над этими смелыми шагами, и я не прекращу работу над более широким политическим процессом в пределах и за пределами работы по составлению конституции", - добавил он.

В Женеве в среду стартовала работа сирийского конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы и проведение выборов в Сирии.

Комитет состоит из 150 членов. В него входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]