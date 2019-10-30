Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый семь лет назад российский вертолет

Южный Судан спустя семь лет выплатил российской стороне компенсацию за сбитый в 2012 году вертолёт "НижневартовскАвиа", сообщили в среду в МИД РФ.
"По техническим причинам выплата оговоренной суммы компенсаций затянулась на несколько лет. Однако в настоящее время можно констатировать, что эта проблема, долгое время омрачавшая атмосферу двусторонних отношений, наконец, урегулирована, о чем было заявлено южносуданскими партнерами в ходе контактов в рамках саммита Россия-Африка в Сочи 23-24 октября и что было принято к сведению российской стороной", - говорится в опубликованном на сайте российского МИД сообщении.
На Смоленской площади отметили, что "решение данного вопроса стало возможным благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов, в частности сотрудников посольства России в Кампале, представляющего интересы нашей страны в Республике Южный Судан".
21 декабря 2012 года в районе населенного пункта Ликуанголе в штате Джонглей на востоке Республики Южный Судан был сбит российский вертолет Ми-8 АМТ ОАО "НижневартовскАвиа". Погибли пять членов экипажа, из них четверо граждан РФ. Вертолет работал по контракту с Миссией ООН в Южном Судане (МООНЮС), имел опознавательные знаки ООН и выполнял запланированный полет по заданию Миссии.
Первоначально представитель Вооруженных сил Южного Судана Келла Кует сообщал, что вертолет сбили не военные, а повстанцы. Однако, как позднее заявил МИД РФ, официальные представители Южного Судана признали, что вертолет был сбит их Вооруженными силами, несмотря на то, что местное командование заранее в установленном порядке было поставлено в известность ооновской Миссией о запланированном полете. Миссии была гарантирована полная безопасность.
Южносуданское руководство признало вину за трагический инцидент и обязалось выплатить компенсации компании-владельцу и ближайшим родственникам погибших членов экипажа сбитого вертолета.
В июне этого года Россия напомнила Южному Судану о необходимости выплат компенсаций авиакомпании "НижневартовскАвиа" и родственникам погибших членов экипажа вертолета Ми-8. Речь об этом зашла на встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с президентом республики Южный Судан Табаном Гаем на полях ПМЭФ 2019.
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