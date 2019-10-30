Патрушев и Рахмон обсудили борьбу с терроризмом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в Душанбе секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и обсудил с ним российско-таджикистанское сотрудничество в сфере безопасности, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Николай Патрушев и Эмомали Рахмон обсудили широкий круг вопросов российско-таджикистанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе на антитеррористическом направлении", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Патрушев и Рахмон обсудили "вызовы и угрозы безопасности в регионе Центральной Азии, ряд вопросов международной повестки дня, а также темы, связанные с взаимодействием России и Таджикистана в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ".