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СНГ 30.10.2019 18:44

Патрушев и Рахмон обсудили борьбу с терроризмом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в Душанбе секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и обсудил с ним российско-таджикистанское сотрудничество в сфере безопасности, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Николай Патрушев и Эмомали Рахмон обсудили широкий круг вопросов российско-таджикистанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе на антитеррористическом направлении", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Патрушев и Рахмон обсудили "вызовы и угрозы безопасности в регионе Центральной Азии, ряд вопросов международной повестки дня, а также темы, связанные с взаимодействием России и Таджикистана в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]