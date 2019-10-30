Азербайджан выразил протест США за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в Америку

Официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с посещением представителем сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляном территории США, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Посол Азербайджана в США (Элин Сулейманов – ИФ) довел до Госдепартамента протест азербайджанской стороны. Со стороны нашего посольства также были направлены соответствующие письма спикеру, руководящему составу, главам комитетов Палаты представителей Конгресса США», - сказала Абдуллаева в заявлении, распространенном в среду.

По ее словам, протест также направлен американскому сопредседателю Минской группы (МГ) ОБСЕ.

«До официальных лиц США доведено, что (азербайджанская сторона – ИФ) удивлена тем, что в то время как представитель незаконного образования указал ложную информацию в визовом обращении, американская сторона закрывает на это глаза и в целом подобный подход не соответствует общей политике Соединенных Штатов»,- отметила она.

По словам пресс-секретаря МИД, американская сторона отметила, что «визит Маиляна в США носит частный характер и администрация (США – ИФ) не поддерживает его, а также какое-либо официальное лица администрации не примет его».

«Было подчеркнуто, что США не меняли своей политики по непризнанию сепаратистского режима»,- отметила Абдуллаева.

Она добавила, что в связи данным фактом посольство Азербайджана в США направит официальную ноту протеста в Госдепартамент, а также в посольство США в Баку.

Ф.Исазаде