Азербайджан выразил протест США за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в Америку

Официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с посещением представителем сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляном территории США, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Посол Азербайджана в США (Элин Сулейманов – ИФ) довел до Госдепартамента протест азербайджанской стороны. Со стороны нашего посольства также были направлены соответствующие письма спикеру, руководящему составу, главам комитетов Палаты представителей Конгресса США», - сказала Абдуллаева в заявлении, распространенном в среду.
По ее словам, протест также направлен американскому сопредседателю Минской группы (МГ) ОБСЕ.
«До официальных лиц США доведено, что (азербайджанская сторона – ИФ) удивлена тем, что в то время как представитель незаконного образования указал ложную информацию в визовом обращении, американская сторона закрывает на это глаза и в целом подобный подход не соответствует общей политике Соединенных Штатов»,- отметила она.
По словам пресс-секретаря МИД, американская сторона отметила, что «визит Маиляна в США носит частный характер и администрация (США – ИФ) не поддерживает его, а также какое-либо официальное лица администрации не примет его».
«Было подчеркнуто, что США не меняли своей политики по непризнанию сепаратистского режима»,- отметила Абдуллаева.
Она добавила, что в связи данным фактом посольство Азербайджана в США направит официальную ноту протеста в Госдепартамент, а также в посольство США в Баку.
Ф.Исазаде
Возможная приватизация Транснефти в самой компании всерьез не рассматривается - Токарев
Работающий с Восточной Европой немецкий бизнес приветствует решение Дании по Nord Stream 2
Алекперов уже присматривается к кандидатам на пост главы ЛУКОЙЛа, но сам еще уходить не планирует
В Азербайджане предлагают ввести налоговые преференции в рамках гонок Формулы-1
Азербайджанского правозащитника, пострадавшего при автонаезде, прооперировали - Минздрав
Азербайджан внес большой вклад в победу над фашизмом - Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Саммит АТЭС в Чили отменяется - СМИ
Лукашенко пообещал не применять силу в борьбе с "утечкой мозгов"
Белоруссия выиграла от отсутствия декоммунизации, считает Лукашенко
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Соревнование “Breyn Rinq” с главным спонсорством Nar продолжается
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку