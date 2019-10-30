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Дальнее зарубежье 30.10.2019 17:12

Президент Ливана попросил Харири остаться на посту премьера до формирования нового кабмина

Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что попросил правительство премьера страны Саада Харири не прекращать работу до того момента, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

"Я попросил правительство продолжать заниматься текущими делами до того момента, когда будет сформирован новый кабинет", - приводят франкоязычные СМИ слова Ауна.

Накануне премьер Ливана Харири объявил о том, что подал прошение об отставке своего правительства. Его заявление прозвучало на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Ливане уже более 10 дней.

Участники протестов восторженно встретили заявление премьера об отставке.

Ранее в октябре Харири заявлял, что уйдет в отставку в случае, если не будут согласованы реформы, которые могли бы предотвратить экономический кризис.

Беспорядки в Ливане усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение. Он также обвинил в спекуляции на протестах иностранные и региональные силы, настроенные против "Хезболлы".

Затем сторонники "Хезболлы" и шиитского движения "Амаль" напали на лагерь участников антиправительственных протестов, при этом протестующих побили палками. Сообщалось, что сторонники "Хезболлы" и "Амаль" уничтожили лагерь в центре Бейрута, который являлся точкой сосредоточения общенародных митингов против правящей элиты.

Антиправительственные протесты вспыхнули в Ливане на фоне экономического кризиса.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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